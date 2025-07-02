Экс третья ракетка мира назвала теннисиста, который может на траве обыгрывать топовых игроков

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, во время карьеры бывшая третьей ракеткой мира и в одиночном, и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о представляющем Казахстан Александре Бублике, который потерпел на Уимблдоне поражение в первом же круге от 55-й ракетки мира испанца Хайме Муньяра – 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5-7), 2:6.

«Бублик обыграл Синнера! Ну и это покрытие очень подходит под его этот стиль игры. И если он может обыгрывать топовых игроков, то это в первую очередь именно на травяном покрытии, где он может вывести игрока из себя и сломать ритм игры», — считает Петрова.

Перед стартом Уимблдона Бублик выиграл титул на турнире АТР 500 в немецком Галле, обыграв по дороге к трофею в 1/8 финала первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, а в полуфинале и финале россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева. По итогам турнира казахстанский теннисист поднялся на 31-е место в рейтинге АТР и получил на Уимблдоне посев.

Ранее Диана Шнайдер успешно стартовала на Уимблдоне.