Российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на «Уимблдоне», обыграв в первом круге Моюку Учижиму из Японии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3. За это время 21-летняя Шнайдер выполнила три эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми. В активе 23-летней Учижимы три подачи навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-поинт из двух.

Следующим соперником Шнайдер станет француженка Диан Парри, которая в трех сетах переиграла Петру Мартич из Хорватии — 4:6, 6:3, 6:2.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел на старте «Уимблдона».