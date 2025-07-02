Бывший футболист сборной объяснил выбор Сергеева между «Динамо» и «Спартаком»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, игравший за ведущие клубы Российской премьер-лиги, а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему нападающий Иван Сергеев перешел в московское «Динамо», а не в столичный «Спартак», который, по информации инсайдеров, предлагал больше «Крыльям Советов» за трансфер футболиста и готов был дать ему самому более высокий оклад.

«Думаю, он выбрал «Динамо» из-за тренера сборной. Наверняка был обстоятельный разговор по этому поводу, и Сергеев, наверное, правильное решение принял. Наверняка было общение с Валерием Георгиевичем Карпиным. Хотя и с Деяном Станковичем он тоже наверняка общался. Мы помним, как Коля Комличенко рассказывал про звонки главного тренера «Спартака». Правильно Сергеев сделал или нет, покажет только время. Но выбор, думаю, был сделан из-за тренера сборной», — считает Деменко.

30-летний Сергеев по ходу минувшего сезона перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в «Крылья Советов». В составе сине-бело-голубых он сыграл 18 минут в трех матчах чемпионата, после чего в 23 играх за самарцев отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Московское «Динамо» после окончания сезона возглавил Валерий Карпин, являющийся также главным тренером сборной России.

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