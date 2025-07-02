В «Балтике» раскрыли задачу на сезон

Защитник «Балтики» Амир Мохаммад в интервью Legalbet заявил, что в клубе не поставлена задача войти в число 12 лучших команд по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, руководство не ставило каких-либо конкретных задач по месту в итоговой таблице чемпионата страны.

«Перед нами не стоит задача войти в десятку или в топ-12, чтобы избежать зоны стыков. Нам и в Кубке России важно как можно дальше дойти, и в чемпионате надо как можно выше подняться», — заявил Мохаммад.

По итогам сезона-2024/25 из РПЛ вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». 24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Вместо «Оренбурга», «Факела» и «Химок» в следующем сезоне РПЛ сыграют «Сочи», московское «Торпедо» и калининградская «Балтика».

Ранее вышедший в РПЛ клуб подписал контракт с воспитанником «Спартака».