ЦСКА подписал канадского голкипера из НХЛ

Канадский голкипер Спенсер Мартин стал игроком ЦСКА. Информация об этом появилась на официальном сайте московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 30-летним вратарем рассчитан на два года.

В сезоне-2024/25 он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб »Каролины Харрикейнз» «Чикаго Вулвз», где в 33 играх одержал 20 побед. Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Мартин провел 66 матчей, он защищал цвета таких клубов, как «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролину Харрикейнз».

ЦСКА уволил Илью Воробьева с поста главного тренера команды в конце апреля. Причиной стало неудовлетворительное выступление в Кубке Гагарина. Армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

17 июня ЦСКА объявил о подписании контракта с тренером Игорем Никитиным. Специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год, после чего возглавил ярославский «Локомотив», с которым в сезоне-2024/25 выиграл Кубок Гагарина.

Ранее клуб НХЛ подписал контракт с российским вратарем.