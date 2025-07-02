Клуб НХЛ подписал контракт с российским вратарем

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» на своем официальном сайте объявил о заключении рабочего соглашения с российским вратарем Иваном Просветовым.

Соглашение стороны подписали на один год, Просветов заработает в команде $950 тыс.

Просветов уже выступал в Национальной хоккейной лиге и играл за «Аризону Койотис» и «Колорадо Эвеланш». Всего он провел 24 матча, восемь из которых окончились победой.

В сезоне-2024/25 Просветов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского ЦСКА, который завершил выступление в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо». Просветов сыграл за армейцев 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,32 шайбы за встречу, процент отраженных бросков составил 92%. В плей-офф он провел пять игр, пропуская в среднем 2,90 шайбы, отражая 91,8% бросков.

В сезоне-2024/25 В Кубке Стэнли «Флорида Пантерз» в финальной серии одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

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