На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клуб НХЛ подписал контракт с российским вратарем

«Калгари» объявил о подписании контракта с российским вратарем Просветовым
true
true
true
close
prosvenator/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» на своем официальном сайте объявил о заключении рабочего соглашения с российским вратарем Иваном Просветовым.

Соглашение стороны подписали на один год, Просветов заработает в команде $950 тыс.

Просветов уже выступал в Национальной хоккейной лиге и играл за «Аризону Койотис» и «Колорадо Эвеланш». Всего он провел 24 матча, восемь из которых окончились победой.

В сезоне-2024/25 Просветов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского ЦСКА, который завершил выступление в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо». Просветов сыграл за армейцев 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,32 шайбы за встречу, процент отраженных бросков составил 92%. В плей-офф он провел пять игр, пропуская в среднем 2,90 шайбы, отражая 91,8% бросков.

В сезоне-2024/25 В Кубке Стэнли «Флорида Пантерз» в финальной серии одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

Ранее стало известно будущее Евгения Малкина в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами