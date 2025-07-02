«Не десять же лет»: в переходе экс-игрока ЦСКА в «Спартак» не увидели ничего страшного

Экс-игрок Попов заявил, что не видит проблем в переходе Заболотного в «Спартак»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов заявил, что не видит никаких проблем в том, что экс-игрок армейского клуба Антон Заболотный перешел в столичный «Спартак». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Он же не играл, образно говоря, десять лет за «Зенит» или за ЦСКА. Сейчас под закат карьеры пока на сезон перешел в «Спартак». Так что в этой ситуации я не вижу с ним проблемы», — заявил он.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 18-20 июля. Точная дата игры пока не определена.

Ранее Зарема Салихова высмеяла подписание «Спартаком» Заболотного.