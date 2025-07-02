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В Госдуме заявили о необходимости сделать бесплатными медсправки для спорта

Депутат Свищев поддержал инициативу сделать бесплатными медсправки для спорта
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Алексей Даничев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал предложение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР) по тому, что медицинские справки должны предоставляться бесплатно. Его слова приводит RT.

Также он отметил, что справки для занятия спортом необходимы.

«Мы с вами свидетели многократных несчастных случаев, которые происходили на спортивных площадках. И прежде всего это связано, наверное, с тем, что люди, наши спортсмены и физкультурники, зачастую даже не знают, что у них с организмом, какие проблемы с сердцем бывают и другие патологии», — заявил он.

Свищев выразил непонимание, почему за эти справки кто-то берет деньги.

Леонов до этого заявил, что ему поступают обращения, в которых имеются жалобы на то, что необходимую для занятия в спортивных кружках и секциях справку по форме 073/у не всегда можно получить бесплатно.

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