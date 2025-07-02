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Во Франции остались разочарованы российским футболистом

Журналист Бюрон заявил, что руководство «Гавра» разочаровалось в Кузяеве
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Panoramic/Global Look Press

Французский журналист L'Equipe и обозреватель «Гавра» Себастьян Бюрон заявил, что выступление российского полузащитника Далера Кузяева во французском клубе вызвало разочарование у руководства команды. Его слова приводит Sport24.

«Болельщики и руководство «Гавра» очень разочарованы Кузяевым. Хотя я уверен, что Далер — отличный игрок, особенно в командах, которые любят владеть мячом. Его движение без мяча и умение находить свободное пространство по-прежнему на высоте. Просто в новом стиле «Гавра», основанном на контроле игры, ему не удалось раскрыться», — заявил он.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Ранее отец Кузяева отреагировал на интерес со стороны ЦСКА.

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