«Деньги важнее»: Мостовой о переходе экс-игрока ЦСКА в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале призвал не удивляться переходу бывшего нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в столичный «Спартак».

«За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали. «Спартаку» нужно усиление в атаку. <...> Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги», — написал Мостовой.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 18-20 июля. Точная дата игры пока не определена.

Ранее Зарема Салихова высмеяла подписание «Спартаком» Заболотного.