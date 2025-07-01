«Реал» вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира, обыграв «Ювентус»

«Реал» обыграл «Ювентус и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Гонсало Торрес. Он отличился на 54-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» завершил прошлый чемпионат Испании на втором месте, «Ювентус» завершил сезон в итальянской Серии А четвертым.

В четвертьфинале «Реал» сыграет с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд, Германия), — «Монтеррей» (Мексика).

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее миланский «Интер» сенсационно вылетел с клубного чемпионата мира.