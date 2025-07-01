«Интер» сенсационно вылетел с клубного чемпионата мира

Бразильский «Флуминенсе» выбил с клубного чемпионата мира итальянский «Интер», одержав победу в матче 1/8 финала со счетом 2:0.

Первый мяч в этой встрече был забит очень быстро: 37-летний нападающий Херман Кано отличился уже на 3-й минуте. На 40-й минуте мяч защитника Игнасио не был засчитан из-за положения вне игры, а окончательный результат установил полузащитник Эркулес Перейра ду Насименту на 90+3-й минуте.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Флуминенсе» встретится с победителем матча между английским «Манчестер Сити» и саудовским «Аль-Хилялем», которые сыграют 1 июля в 4:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Бавария» обыграла «Фламенго» на клубном ЧМ.