Российский тренер возглавил турецкий клуб

Российский тренер Сергей Юран возглавил турецкий клуб «Серик Беледиеспор», сообщает пресс-служба команды в своих соцсетях.

«Добро пожаловать, Сергей Юран. Желаем вам успехов в выполнении поставленной задачи», — говорится в сообщении.

Последним местом работы 56-летнего Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года. Ранее он тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику» и другие команды.

«Серик Беледиеспор» в минувшем сезоне вышел из третьего дивизиона Турции во второй. 50% акций клуба принадлежат бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Юран заявил об упадке профессионального спорта в Московской области.