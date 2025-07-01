Лидер «Динамо» оценил уровень РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Бителло в интервью Legalbet заявил, что уровень сопротивления команд в чемпионате России остается высоким.

По его словам, легко играть против соперников не бывает.

«Все клубы правда очень сильные. РПЛ — чемпионат очень высокого уровня. Каждый матч в сезоне получается по-своему сложным. Какой-то пропасти в разнице между соперниками нет», — заявил Бителло.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб стал пятым по итогам сезона. Летом 2025 года «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы лишились права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

Ранее стало известно место работы экс-тренера «Динамо» Марцела Лички.