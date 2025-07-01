Стало известно место работы экс-тренера «Динамо» Лички

Бывший тренер московского «Динамо» Марцел Личка возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк», сообщает пресс-служба команды в соцсетях.

Трудовое соглашение с чешским специалистом рассчитано до 2027 года.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев. Летом 2025 года «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В прошлом сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял третье место во второй по значимости лиге Турции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Динамо» стартовало с разгромной победы в «Братском кубке».