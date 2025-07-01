ЦСКА обыграл «Партизан» в матче «Братского кубка»

Московский ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче «Братского кубка».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На 15-й минуте матча счет открыл Кирилл Глебов. Через семь минут игрок «Партизана» Милан Роганович. Во втором тайме Огнен Угрешич забил мяч в свои ворота. Окончательный счет матча установил Матвей Кисляк.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо «Динамо» и «ОФК Белград» принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан». Он завершится 5 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее московское «Динамо» стартовало с разгромной победы в «Братском кубке».