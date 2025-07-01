18-летняя Андреева с победы стартовала на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла египтянку Маяр Шериф в первом круге Уимблдона.

Андреева победила в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. В следующем раунде Андреева встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти.

Андреева является первой ракеткой России, занимая шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля. В прошлом году титул выиграла представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со россиянкой Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Диана Шнайдер успешно стартовала на «Уимблдоне».