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Российского призера Олимпиады дисквалифицировали за допинг

Призера Олимпиады по боксу Хатаева дисквалифицировали за допинг на два года
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о дисквалификации российского боксера Имама Хатаева, передает «Советский спорт».

В его допинг-пробе от 9 апреля 2024 года были обнаружены кломифен и его метаболиты. Дисквалификация Хатаева продлится до 25 июня 2027 года. Его результаты от 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года аннулированы.

В 2021 году Хатаев выиграл бронзовую медаль Олимпиады. На профессиональном уровне 30-летний россиянин не потерпел ни одного поражения, одержав десять побед.

25 июня 2025 года стало известно о том, что немецкая лыжница Виктория Карль сдала положительную допинг‑пробу.

В пробе 29‑летней спортсменки был обнаружен кленбутерол, который входит в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) веществ. По словам Карль, оно входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей военным врачом.

Ранее российский чемпион мира задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах».

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