Чемпионка ОИ провалила допинг-тест

Немецкая лыжница Виктория Карль сдала положительную допинг‑пробу. Об этом сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

«Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по рекомендации врача. Я рассказала обо всем — я не знала, что в нем содержится запрещенное вещество. Я очень надеюсь, что обстоятельства будут поняты и справедливо оценены», — заявила лыжница.

Источник утверждает, что в пробе 29‑летней спортсменки был обнаружен кленбутерол, который входит в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) веществ. По словам Карль, оно входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей военным врачом.

На данный момент известно, что в DSV поддержали спортсменку и проводится внутреннее расследование.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, есть ли шанс у российских лыжников поехать на Олимпиаду.