«Зенит» объявил о трансфере футболиста сборной Бразилии

Председатель правления «Зенит» Александр Медведев заявил, что футболист бразильского «Фламенго» Жерсон прошел медицинское обследование и его контракт петербургским клубом вступает в законную силу, передает «Матч ТВ».

«Игрок успешно прошел в США УМО и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу. Расчеты с «Фламенго» проходят по графику», — сказал Медведев.

Жерсон выступал в составе «Фламенго» на клубном чемпионате мира в США. «Фламенго» вышел в плей-офф турнира, где в 1/8 финала проиграл немецкой «Баварии». Если бразильский клуб уступит в этой встрече, Жерсон получит неделю отдыха, после чего должен будет прилететь в Санкт-Петербург и начать работать со своей новой командой.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с начала 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и четыре результативные передачи в 25 встречах. Он уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника и в России.

Ранее переход игрока сборной Бразилии в «Зенит» оказался под угрозой срыва.