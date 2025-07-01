Турнир ACA 189 будет посвящен памяти Бувайсара Сайтиева

Турнир ACA 189, который пройдет 11 июля в Грозном, будет посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом пресс-службе соревнований рассказал президент ACA Магомед Бибулатов.

Главный событием вечера станет бой в легком весе между, в котором россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов проведёт защиту своего титула в поединке с соотечественником Али Баговым. Для Абдулвахабова это будет четвертая защита титула. На кону противостояния 11 июля помимо чемпионского пояса — титул победителя Grand-Prix ACA. Этот поединок определит последнего победителя Grand-Prix ACA.

Абдулвахабов и Багов уже встречались трижды. Абдулвахабов победил в двух поединках, Багов одержал победу в одном бою.

Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее боец ММА получил жуткий перелом на турнире АСА 161.