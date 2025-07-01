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Экс-футболист ЦСКА рассказал об эмоциях от перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Заболотный: Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Новичок московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал об эмоциях от перехода в команду, заявив, что чувствовал приятное напряжение. Его слова передает пресс-служба красно-белых.

«Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя. Это было очень неожиданно. Чувствовалось напряжение, но приятное», — сказал Заболотный.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля.

Ранее Заболотный ответил на критику в свой адрес.

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