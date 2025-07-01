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Российская теннисистка вышла во второй круг Уимблдона

Александрова обыграла австралийку Хон на старте Уимблдона
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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела барьер первого раунда на Уимблдоне, обыграв Присциллу Хон из Австралии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки. Александрова выполнила восемь эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из шести. В активе Хон шесть подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем поединке соперником Александровой станет Сюзан Ламенс из Нидерландов, которая обыграла 17-летнюю американку Иву Йович — 6:1, 6:1.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее уроженка России устроила скандал на Уимблдоне.

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