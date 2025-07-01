Юрист объяснил, грозят ли «Сочи» санкции из-за Писарского

Вероятность санкций в отношении футбольного клуба «Сочи» из-за возможной игры форварда команды Владимира Писарского на ставках невысока. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил спортивный юрист Валерий Федореев.

«Если вина Писарского будет установлена, то его действия следует квалифицировать как организацию договорного матча, то есть как противоправное влияние на результат матча с целью получения материальной выгоды. В этом случае футболисту грозит серьезная ответственность — вплоть до пожизненного запрета заниматься любой связанной с футболом деятельностью.

Но поскольку вся эта история связана со ставками на спорт, то, вероятнее всего, речь может идти только о личной выгоде футболиста, или близких ему лиц. Значит и ответственность наступает персонально у футболиста.

Вероятность спортивных санкций к «Сочи», то есть присуждения поражения и исключения из РПЛ, я лично оцениваю как низкую. Для этого нужно установить вину должностных лиц клуба, доказать их сговор с конкретным футболистом с целью повлиять на результат матча. Если этого не произойдет, то отсутствуют и основания для привлечения к ответственности футбольного клуба «Сочи», — отметил юрист.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в РПЛ между «Сочи» и «Пари НН». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский совершил грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Букмекеры сообщили в Российский футбольный союз, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании, которое состоится 3 июля.

Второй стыковой матч «Сочи» выиграл со счетом 3:1 и вышел в РПЛ. При этом нижегородская команда также осталась в высшем дивизионе, заменив лишившие лицензии подмосковные «Химки».

Ранее в РФС заявили, что показания Писарского на полиграфе для них — «бумажка».