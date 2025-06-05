Карпин ответил, при каком условии может снова вызвать Дзюбу в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции заявил, что может рассмотреть вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду снова при условии возвращения на международные турниры.

«Пока нас не допустили, это разовая акция. Когда допустят, посмотрим, что будет», — заявил он.

Карпин не вызывал Дзюбу в сборную с момента своего назначения на пост главного тренера в 2021 году, однако в марте 2025 года Дзюба попал в заявку национальной команды и сыграл с Гренадой, забив мяч, который стал рекордным. Теперь на счету форварда 31 гол за сборную, по этому показателю он обошел бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, первенстве Европы, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

Ранее иностранный футболист восхитился спортивным долголетием Дзюбы.