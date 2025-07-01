В РФС осудили давление на главного тренера ЦСКА из-за работы в России

Дюков о критике Челестини из-за работы в России: это неправильно

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что осуждает критику главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини из-за работы в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Осуждаю такое давление на тренера. Это неправильно. Футбол и спорт должны быть вне политики. Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Конечно, так быть не должно», — заявил Дюков.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня. На этом посту он заменил сербского специалиста Марко Николича.

23 июня издание Blick сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Ранее Челестини оценил уровень РПЛ.