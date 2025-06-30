Новый тренер ЦСКА оценил уровень РПЛ

Челестини об уровне РПЛ: качественная лига, может быть конкурентна в Европе

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини выразил мнение, что ведущие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут быть конкурентными в Европе. Его слова приводит Bobsoccer.

«Это качественная лига. Полагаю, ведущие российские клубы по своему уровню могут быть вполне конкурентноспособны в Европе», — заявил Челестини.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня. На этом посту он заменил сербского специалиста Марко Николича.

23 июня издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.