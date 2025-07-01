«Аль-Хиляль» в дополнительное время обыграл «Ман Сити» на клубном ЧМ

Английский «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии и вылетел с клубного чемпионата мира.

В первом тайме выигравшая свою группу команда Хосепа Гвардиолы действовала с преимуществом и смогла забить благодаря удару Бернарду Силвы в упор. Игроки «Аль-Хиляля» требовали отменить мяч из-за игры рукой у Илкая Гюндогана, но этого не случилось.

В начале второй половины все перевернулось. Малком организовал опасную атаку на ее первой же минуте, а Маркос Леонардо замкнул, восстановив равновесие. Вскоре в ворота «Сити» был назначен пенальти за фол на Малкоме, но из-за офсайда решение было отменено. Впрочем, бразилец уже через несколько минут убежал один на один с Эдерсоном и забил.

«Ман Сити» отыгрался сразу же после углового ударом Эрлинга Холанда, и игра перешла в дополнительное время, где Калиду Кулибали забил головой после углового, а вышедший на замену Фил Фоден идеально пробил с лета с острого угла после заброса Райана Шерки и вновь сравнял счет.

И все же «Аль-Хиляль» вырвал победу — Эдерсон отбил в концовке удар Милинкович-Савича головой, однако мяч отскочил в Маркоса Леонардо, который внес его в ворота с полуметра — 4:3.

«Аль-Хиляль» победил и прошел дальше и теперь в четвертьфинале встретится с бразильским «Флуминенсе», ранее одолевшим итальянский «Интер» (2:0).

Ранее «Бавария» обыграла «Фламенго» на клубном ЧМ.