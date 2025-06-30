«Бавария» обыграла «Фламенго» и сыграет с «ПСЖ» на клубном ЧМ

Немецкая «Бавария» одержала победу в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира, переиграв в напряженном поединке бразильский «Фламенго» — 4:2.

Мюнхенцы мощно начали встречу, сначала заставив Эрика Пульгара переправить мяч в свои ворота после подачи углового, а затем во встречной атаке оформив второй мяч после мощного удара Гарри Кейна из-за штрафной.

Полузащитник «Фламенго» Жерсон, которого связывают со скорым переходом в санкт-петербургский «Зенит», забил ближе к концовке первого тайма, вернув свою команду в игру, но Леон Горецка еще до перерыва восстановил перевес «Баварии» в два мяча.

Во втором тайме «Фламенго» заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо, однако отыграться у бразильской команды не получилось, а на 75-й минуте Кейн оформил дубль, поставив в матче точку.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Бавария» встретится с французским «ПСЖ», который ранее разгромил американский «Интер Майами» — 4:0.

Ранее появилась информация, что погодные условия могут помешать матчу клубного чемпионата мира.