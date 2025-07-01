В ЦСКА назвали игрока, на которого рассчитывают

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини выразил надежду на то, что полузащитник коллектива и сборной России Матвей Кисляк не покинет столичную команду в ближайшее время. Его слова приводит Bobsoccer.

«Надеюсь, Кисляк сейчас не уйдет из ЦСКА. Убежден, что он прибавит, станет еще сильнее. Есть качества, которые ему можно и нужно развивать. Рассчитываю, что мы сделаем это во время совместной работы», — заявил Челестини.

В минувшем сезоне 19-летний Кисляк провел за ЦСКА 33 матча, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что вышедший в РПЛ клуб могут исключить из лиги.