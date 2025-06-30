В РФС сделали заявление по вероятному уходу Сафонова из «ПСЖ» из-за украинца

В РФС заявили, что слухи о трансфере не смогут надавить на вратаря Сафонова

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что никто не сможет надавить на российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова. Его слова приводит РИА Новости.

«Матвей — это сверхпрофессиональный футболист. Учитывая, что вратари — это особая категория игроков с очень устойчивой психикой, ни у кого на него надавить не получится», — сказал Митрофанов.

28 июня в СМИ появилась информация, что парижский клуб готов продать российского голкипера ради подписания украинского защитника Ильи Забарного. Футболист отказывается переходить в «ПСЖ» из-за того, что в его составе играет россиянин.

На замену Сафонову «ПСЖ» может купить 18-летнего Ренато Марина из итальянской «Ромы».

Сафонов перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

Ранее знаменитый футболист оценил отношение «ПСЖ» к Сафонову из-за возможного прихода украинца.