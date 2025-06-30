«Спартак» лишился защитника

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале официально объявил об уходе центрального защитника Миэнти Абены.

«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Миэнти за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе», — указано в сообщении.

Абена стал игроком «Спартака» 16 августа 2024 года, перейдя из венгерского «Ференцвароша». Всего в прошедшем сезоне он сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 18-20 июля. Точная дата игры пока не определена.

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