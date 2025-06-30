ЦСКА лишился двух вратарей

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале объявил об уходе двух вратарей — Владимира Шайхутдинова и Данилы Бокова.

«Мы благодарим парней за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — указано в сообщении.

Боков покидает клуб в связи с истечением срока контракта, а Шайхутдинов продолжить карьеру в ульяновской «Волге», за которую до этого выступал на правах аренды.

Оба голкипера являются воспитанниками армейского клуба.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, что может грозить игроку клуба РПЛ за ставку на свою игру.