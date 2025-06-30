Легендарная теннисистка назвала трех россиянок, которым подходит Уимблдон

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала, кому из россиянок будет удобно играть на травяных кортах стартующего на новой неделе третьего турнира Большого шлема — Уимблдона.

«Это покрытие хорошо Александровой подходит. Несмотря на проблемы со здоровьем, это покрытие, кстати, Калинской должно хорошо подходить. Чего она еще сама, по-моему, даже не поняла. Но это, может, чуть позже придет. Настя Павлюченкова — теннисистка с огромным опытом. Ну и все там, могу сказать, молодые или кто-то приходит через квалификацию. Опять же, «Большой шлем» – это шанс на всех проявить себя, набрать вот эти нужные очки, подняться в рейтинге», — отметила она.

Лучшим результатом Екатерины Александровой и Анны Калинской на Уимблдоне является четвертый круг, Анастасия Павлюченкова доходила в Лондоне до четвертьфинала.

Ранее четыре теннисиста были дисквалифицированы из-за договорных матчей.