Стало известно, что может грозить игроку клуба РПЛ за ставку на свою игру

Юрист Прокопец назвал вероятное наказание для Писарского за ставку на матч

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец раскрыл, что может грозить нападающему «Сочи» Владимиру Писарскому за ставку на собственный матч. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Может быть назначена любая санкция, из которых самая «мягкая» – штраф, а самая серьезная – запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности. Комитет РФС по этике последовательно занимает жесткую позицию по отношению к людям, которых поймали на ставках», — заявил он.

Юрист добавил, что на практике чаще всего применяется запрет на осуществление футбольной деятельности.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Букмекеры дали сигнал в Российский футбольный союз, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании, которое состоится 3 июля.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Сочинский клуб должен был выкупить игрока, однако пока процесс перехода приостановлен.

Второй стыковой матч «Сочи» выиграл со счетом 3:1 и вышел в РПЛ. При этом нижегородская команда также осталась в высшем дивизионе, заменив лишившие лицензии подмосковные «Химки».

Ранее агент Писарского назвал странность дела.