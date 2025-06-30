Агент игрока, подозреваемого в ставке на собственный матч, назвал странность дела

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы нападающего «Сочи» Владимира Писарского, подтвердил, что Российский футбольный союз (РФС) проводит расследование по делу о ставке игрока, однако отметил, что форвард никогда не занимался подобным. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для меня самое интересное: давайте теперь любую красную карточку в матче будем интерпретировать так, что человек будет подозреваться в сдаче матча. Как по мне, это странно. Это раз. Во‑вторых, заметьте, когда вышла эта новость. Она вышла 30 июня — в тот день, когда Володя должен был полноценно подписывать контракт с «Сочи», — заявил он.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Букмекеры дали сигнал в Российский футбольный союз, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании, которое состоится 3 июля.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Сочинский клуб должен был выкупить игрока, однако пока процесс перехода приостановлен.

Второй стыковой матч «Сочи» выиграл со счетом 3:1 и вышел в РПЛ. При этом нижегородская команда также осталась в высшем дивизионе, заменив лишившие лицензии подмосковные «Химки».

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