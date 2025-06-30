«Больше некого выделить»: Дзюба назвал трех лучших игроков РПЛ

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал трех лучших футболистов сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первый — [Станислав] Агкацев, второй — [Эдуард] Сперцян, третий — [Джон] Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить», — заявил Дзюба.

Все трое — игроки «Краснодара», который впервые в своей истории выиграл Российскую премьер-лигу. По итогам сезона Кордоба был признан лучшим футболистом сезона, Агкацев — вратарем, а Сперцян — полузащитником.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее Дзюба сделал заявление о завершении карьеры.