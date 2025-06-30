В Москве состоится фестиваль здорового образа жизни

Фестиваль DDX Fitness FESTпройдет 26 и 27 июля в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Мероприятие будет организовано на площадке «Зингаро» — это открытое пространство у Москвы-реки рядом с яблоневым садом. Организаторы устроят тематические зоны, которые будут рассчитаны на различные форматы, включая тренировки и танцы, а также медитации и лекции.

За два дня на фестивале будут проведены более 150 групповых тренировок. В кардио-зоне состоятся функциональная Tone, высокоинтенсивная Grit и мощная BodyCombat с элементами боевых искусств. Также будет оборудована площадка с тренажерами — батутами и сайклами.

Будут организованы спортивные турниры по кроссфиту, армрестлингу и народному жиму, победители которых получат денежный приз. Также на фестивале планируется установить два рекорда: самая массовая функциональная тренировка России DDX Core и рекорд БРИКС по самому массовому гвоздестоянию. Поучаствовать в этом может каждый посетитель.

Также организаторы обустроят специальную зону для детей, и для гостей мероприятия будет работать фудкорт.

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