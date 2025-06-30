«Я не лучше, просто думаю по-другому»: Роналду о тренерской карьере

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» в интервью на клубном YouTube-канале признался, что в ближайшие годы не видит себя тренером.

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера – не для меня. По крайней мере, не на ближайшие пять, десять или даже двадцать лет», — поделился он.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть клуб. Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход, однако сторонам удалось договориться о новом контракте. В прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял четвертое место. Однако в итоге сторонам удалось договориться о подписании нового соглашения.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее Роналду оценил новый контракт с «Аль-Насром».