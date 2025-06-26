Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: начинается новая глава

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал в своих соцсетях продление контракта с клубом до 2027 года, призвав творить историю вместе.

«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе», — написал Роналду.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть клуб. Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход, однако сторонам удалось договориться о новом контракте. В прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял четвертое место.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее 17-летний футболист стал самым дорогим игроком мира.