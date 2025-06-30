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«Мы ожидали»: Месси о разгроме «Интер Майами» от «ПСЖ»

Нападающий Месси дал оценку «ПСЖ» после победы над «Интер Майами» со счетом 4:0
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Trevor Ruszkowski/Reuters

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси после разгромного поражения от французского «ПСЖ» на клубном чемпионате мира назвал соперников отличной командой. Его слова приводит DAZN.

«В конце концов, они действующие победители Лиги чемпионов, а это о многом говорит. Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы выложились по полной и, думаю, оставили хорошее впечатление о себе на клубном чемпионате мира. Мы хорошо соревновались, но теперь все кончено», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась с результатом 4:0 в пользу французского клуба. Примечательно, что все четыре гола были оформлены в первом тайме. Счет на 6-й минуте открыл Жоау Невеш, который на 39-й минуте забил еще один мяч. На 44-й минуте Томас Авилес срезал мяч в свои ворота, на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Ашраф Хакими.

Месси вышел в стартовом составе «Интер Майами, провел всю игру, но результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале «ПСЖ» сразится с мюнхенской «Баварией».

Ранее появилась информация, что фанаты «Атланты» оскорбляли Месси во время матча клубного ЧМ.

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