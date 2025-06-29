Фанаты «Атланты» оскорбляли Месси во время матча клубного ЧМ

Фанаты американской «Атланты» показывали оскорбительные баннеры в адрес аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси во время матча клубного чемпионата мира, который проходит в США. Об этом пишет официальная страница издания Globo в социальной сети X.

Инцидент произошел во время матча 1/8 финала турнира между «Интер Майами» и «ПСЖ». На баннерах, которых по стадиону было несколько, был изображен лысый и беззубый Месси, а также размещено напоминание о матчах, в которых «Аталанта» обыгрывала «Интер Майами» в МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась с результатом 4:0 в пользу французского клуба. Примечательно, что все четыре гола были оформлены в первом тайме. Счет на 6-й минуте открыл Жоау Невеш, который на 39-й минуте забил еще один мяч. На 44-й минуте Томас Авилес срезал мяч в свои ворота, на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Ашраф Хакими.

Месси вышел в стартовом составе «Интер Майами, провел всю игру, но результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее появилась информация, что погодные условия могут помешать матчу клубного чемпионата мира.