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Погодные условия могут помешать матчу клубного чемпионата мира

Погодные условия могут помешать матчу КЧМ «Интер» — «Флуминенсе»
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между итальянским «Интером» и бразильским «Флуминенсе» может быть отложен из-за плохих погодных условий, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Встреча пройдет в Шарлотте 30 июня. Команды должны выйти на поле в 22:00 по московскому времени. Во время проведения игры между этими командами температура воздуха может достичь 35 градусов. Местным жителям не рекомендуется выходить на улицу. Есть вероятность появления грозы по ходу матча.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее лондонский «Челси» вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

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