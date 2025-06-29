На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Знаменитый футболист оценил отношение «ПСЖ» к Сафонову из-за возможного прихода украинца

Экс-футболист Деменко: у Сафонова неприятная ситуация в «ПСЖ»
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации российского голкипера Матвея Сафонова, которого французский «Пари Сен-Жермен» может продать, чтобы украинский защитник Илья Забарный согласился на переход.

«Неприятная ситуация. Матвею наверняка неприятно это даже слышать. Он отыграл год, вроде бы у Луиса Энрике такое хорошее отношение к нему было, а тут все меняется. Тем более сам Матвей ничего нигде не говорил. Но если такое произойдет — это жизнь, не надо на такое обращать внимание», — считает Деменко.

Илья Забарный — основной защитник сборной Украины, проведший 36 матчей в прошлом сезоне в Английской премьер-лиге за «Борнмут». «ПСЖ» считает его одной из приоритетных целей летом, но игрок, по слухам, отказывается подписывать контракт из-за наличия во французской команде игрока сборной России. Сафонов провел год в Париже, сыграл в 14-ти матчах, а также выиграл четыре трофея: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.

Ранее новый главный тренер ЦСКА рассказал, что начал учить русский язык.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами