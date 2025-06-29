Знаменитый футболист оценил отношение «ПСЖ» к Сафонову из-за возможного прихода украинца

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации российского голкипера Матвея Сафонова, которого французский «Пари Сен-Жермен» может продать, чтобы украинский защитник Илья Забарный согласился на переход.

«Неприятная ситуация. Матвею наверняка неприятно это даже слышать. Он отыграл год, вроде бы у Луиса Энрике такое хорошее отношение к нему было, а тут все меняется. Тем более сам Матвей ничего нигде не говорил. Но если такое произойдет — это жизнь, не надо на такое обращать внимание», — считает Деменко.

Илья Забарный — основной защитник сборной Украины, проведший 36 матчей в прошлом сезоне в Английской премьер-лиге за «Борнмут». «ПСЖ» считает его одной из приоритетных целей летом, но игрок, по слухам, отказывается подписывать контракт из-за наличия во французской команде игрока сборной России. Сафонов провел год в Париже, сыграл в 14-ти матчах, а также выиграл четыре трофея: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.

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