Новый тренер ЦСКА Челестини начал учить русский язык

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что он начал учить русский язык. Об этом передает пресс-служба ЦСКА в своем Telegram-канале.

«Я знаю пять языков. И за эти недели я понял, какой русский язык сложный. Я уже выучил несколько слов. Но не сомневайтесь, я буду его учить. Для меня это большой вызов и мне это нравится», — сказал Челестини.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее нового тренера ЦСКА назвали сильным духом из-за решения работать в России.