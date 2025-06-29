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10-летний теннисист дисквалифицирован за пробитую кулаком дверь

10-летнего теннисиста отстранили за пробитую кулаком дверь на турнире в Калуге
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Pexels

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала десятилетнего участника первенства России из Санкт-Петербурга за то, что он после поражения пробил кулаком дверь в мужской раздевалке. Информация об этом появилась на официальном сайте ФНТР.

Инцидент произошел в Калуге во время соревнований для спортсменов до 12 лет. Турнир длился с 11 по 15 июня.

Юный спортсмен во время турнира получил красную карточку, которая не позволила ему участвовать дальше, а позднее спортивно-дисциплинарная комиссия вынесла свой вердикт: три месяца дисквалификации и еще один месяц, который является условным.

ФНТР дисквалифицировала еще двух спортсменов, срок дисквалификации обоих — также три месяца. Первый после поражения в одном из матчей в Оренбурге выбил ракетку ногой за пределы площадки, что является наказуемым деянием. Второй на соревнованиях ветеранов-любителей в Смоленске «вел себя неуважительно и по-хамски» по отношению к соперникам и судьям.

Ранее четыре теннисиста были дисквалифицированы из-за договорных матчей.

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