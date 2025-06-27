Четыре теннисиста дисквалифицированы из-за договорных матчей

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало четырех игроков за участие в договорных матчах. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

Самый большой срок отстранения получил 25-летний теннисист из Таиланда Наттхасит Кунсуван. Он признался, что принял участие в 39 договорных поединках с 2022 по 2024 год. Его дисквалифицировали на 12 лет.

Также были отстранены 25-летний француз Джейми Флойд Анхель (пять лет и три месяца), 33-летний швед бразильского происхождения Кристиан Линделл (семь лет) и 33-летний французский экс-теннисист Самюэль Бенсуссан (один год и 11 месяцев).

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге после поражения от Александр Бублика.