«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Интер Майами» Месси на клубном ЧМ

Французский «ПСЖ» обыграл американский «Интер Майами» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась с результатом 4:0. Примечательно, что все четыре гола были оформлены в первом тайме. Счет на 6-й минуте открыл Жоау Невеш, который на 39-й минуте забил еще один мяч. На 44-й минуте Томас Авилес срезал мяч в свои ворота, на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Ашраф Хакими.

Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако на поле не появился и провел всю игру на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее появилась информация, что погодные условия могут помешать матчу клубного чемпионата мира.