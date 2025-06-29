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В Госдуме заявили о «потеплении» по отношению к российским спортсменам

Роднина заявила об изменении отношения к российским атлетам в мире
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Global Look Press

Возможное снятие ограничений с российских спортсменов может зависеть не столько от позиции Международного олимпийского комитет (МОК), сколько от общего изменения отношения к России в мире. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Это не столько будет связано со сменой власти в МОК, сколько в целом меняется отношение к России. Не легко, не быстро, но меняется. Да, МОК был локомотивом в вопросе отстранения — организаций много, давить на всех сразу сложно, а на один Олимпийский комитет можно. Но уже идет определенное потепление и пересмотр. Если даже Испания поднимает вопрос о двойных стандартах — почему Россию везде наказывают, а тот же Израиль нигде не наказывается», — констатировала Роднина.

Она подчеркнула, что при существующих международных стандартах американские спортсмены не должны выступать по одним правилам, а российские — по другим. По словам Родниной, признаком изменения ситуации является участие в международных турниров российских борцов, пловцов и боксеров, а также юниоров.

Ранее Дегтярев заявил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР.

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