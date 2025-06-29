Щербакова заявила, что общение с людьми забирает у нее энергию

Чемпионка ОИ Щербакова призналась, что общение с людьми забирает у нее энергию

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о важности тренировок в своей жизни и призналась, что они помогают ей восполнять энергию после общения с людьми. Ее слова приводит РИА Новости.

«В зал стараюсь ходить вне зависимости от выступлений, это моя рутина. Самое сложное — заставить себя прийти на тренировку. Но всегда, когда выхожу, то более заряжена. То есть от общения с людьми я разряжаюсь, а от тренировок точно заряжаюсь», — поделилась фигуристка после открытой тренировки в «Лужниках».

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

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